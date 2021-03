Bergamo Coronavirus, chi è Emanuele Di Terlizzi: l’assistente di volo che scattò la foto ai mezzi militari che portavano via i primi morti (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il 18 marzo è giorno delle bare di Bergamo“, sono state le parole pronunciate in questo momento dal sindaco della città di Bergamo, Giorgio Gori che ha appena parlato nel corso della cerimonia prevista per oggi, Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus. Una cerimonia simbolica a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivato nel Cimitero monumentale della città, la più colpita dall’epidemia ma anche simbolo di resistenza e di abnegazione. E proprio come ricordato da Gori, oggi è il giorno in cui veniva scatta quella fotografia drammatica, destinata a rimanere nella storia: quella fotografia scattata da Emanuele dove si scorgevano, nel silenzio del lockdown, i mezzi dei militari attraversare la città ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 18 marzo 2021) “Il 18 marzo è giorno delle bare di“, sono state le parole pronunciate in questo momento dal sindaco della città di, Giorgio Gori che ha appena parlato nel corso della cerimonia prevista per oggi, Giornata nazionale in memoria delle vittime del. Una cerimonia simbolica a cui ha preso parte anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, arrivato nel Cimitero monumentale della città, la più colpita dall’epidemia ma anche simbolo di resistenza e di abnegazione. E proprio come ricordato da Gori, oggi è il giorno in cui veniva scatta quellagrafia drammatica, destinata a rimanere nella storia: quellagrafia scattata dadove si scorgevano, nel silenzio del lockdown, ideiattraversare la città ...

