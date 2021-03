Beppe Grillo mette i 5 Stelle in silenzio stampa (Di giovedì 18 marzo 2021) I Cinque Stelle tornano al 2013. Addio ai talk fino all’arrivo di Conte Domani, pagina 5, di Lisa Di Giuseppe. Basta rapporti con la stampa, almeno per un po’. Il Movimento 5 Stelle ritorna al passato. E a riportare indietro le lancette dell’orologio del partito è il fondatore Beppe Grillo, che la scorsa settimana, proprio nel giorno in cui Davide Casaleggio, in conferenza stampa, fissava le sue condizioni per continuare la collaborazione tra l’associazione Rousseau e il Movimento, ha chiesto ai grillini di rimanere in silenzio. Negli ultimi tempi, secondo Grillo, i Cinque Stelle hanno fatto parlare fin troppo di sé. Si torna quindi alle origini anche se in questo modo, dice un deputato alla seconda legislatura piuttosto critico nei ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 18 marzo 2021) I Cinquetornano al 2013. Addio ai talk fino all’arrivo di Conte Domani, pagina 5, di Lisa Di Giuseppe. Basta rapporti con la, almeno per un po’. Il Movimento 5ritorna al passato. E a riportare indietro le lancette dell’orologio del partito è il fondatore, che la scorsa settimana, proprio nel giorno in cui Davide Casaleggio, in conferenza, fissava le sue condizioni per continuare la collaborazione tra l’associazione Rousseau e il Movimento, ha chiesto ai grillini di rimanere in. Negli ultimi tempi, secondo, i Cinquehanno fatto parlare fin troppo di sé. Si torna quindi alle origini anche se in questo modo, dice un deputato alla seconda legislatura piuttosto critico nei ...

Advertising

beppe_grillo : Massimo sostegno alla nostra guerriera! #coRAGGIo #VirginiaRaggi - fattoquotidiano : Roma, Beppe Grillo blinda (di nuovo) la Raggi: “Massimo sostegno alla nostra guerriera”. E rilancia il post della s… - beppe_grillo : A cosa sei disposto a rinunciare per salvare il clima? Ecco i risultati di un recente sondaggio. - robegalli : RT @ricrrooll: @fattoquotidiano @luigidimaio Non voterò mai il @Mov5Stelle in coalizione con il #pd @beppe_grillo - annacoccioloni : @beppe_grillo Chissà perché non ti credo. Draghi è un grillino vero? -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Grillo Raggi Wonder Woman. Grillo blinda Virginia per il bis nella Capitale. Il garante M5S fuga ogni dubbio: 'Massimo sostegno alla guerriera' A blindarla definitivamente, qualora ce ne fosse bisogno, è ancora una volta il fondatore e "padre nobile" Beppe Grillo che ieri mattina ha postato sul suo blog quanto scritto il giorno prima dalla ...

Addio al M5S, 3 parlamentari passano a Fratelli d'Italia L'emorragia infinita nel Movimento 5 Stelle non si arresta , altri tre parlamentari dicono addio a Beppe Grillo e bussano alla porta di Giorgia Meloni che li accoglie in Fratelli d'Italia. Ieri i tre ...

È ora di prendere sul serio la rivoluzione di Beppe Grillo L'Espresso Stop allevamenti intensivi: una transizione ecologica, alimentare, etica di Carmen Di Lauro (M5S) - Pochi giorni fa il neo ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani si è espresso sugli allevamenti intensivi. Un argomento ancora poco trattato in Italia, che inco ...

Massimo sostegno alla nostra guerriera! Massimo sostegno alla nostra Virginia Raggi! di Virginia Raggi - Sono stata "massacrata" per cinque anni e ho subito ogni tipo di accusa solo perché mi opponevo al modello di gestione dei ri ...

A blindarla definitivamente, qualora ce ne fosse bisogno, è ancora una volta il fondatore e "padre nobile"che ieri mattina ha postato sul suo blog quanto scritto il giorno prima dalla ...L'emorragia infinita nel Movimento 5 Stelle non si arresta , altri tre parlamentari dicono addio ae bussano alla porta di Giorgia Meloni che li accoglie in Fratelli d'Italia. Ieri i tre ...di Carmen Di Lauro (M5S) - Pochi giorni fa il neo ministro alla transizione ecologica Roberto Cingolani si è espresso sugli allevamenti intensivi. Un argomento ancora poco trattato in Italia, che inco ...Massimo sostegno alla nostra Virginia Raggi! di Virginia Raggi - Sono stata "massacrata" per cinque anni e ho subito ogni tipo di accusa solo perché mi opponevo al modello di gestione dei ri ...