(Di giovedì 18 marzo 2021) Enrico Mentana sfiora il milione e mezzo di spettatori: 1.495.000 (5.7%) per il Tg La7 . Alle 20,30 Gennaro Sangiuliano e il Tg2 informano 1.746.000 (6.3%). Buoni i numeri del Tg3 delle 19: 2.851.000 ...

Advertising

MmcCorriero : RT @Affaritaliani: Ascolti tv, Scanzi e Travaglio precipitano all'1,5%. Palombelli sale. Gruber.. - gianni_giuliana : @albertomarroni @fattoquotidiano Non sei bene informato! La Gruber, quando c'è Travaglio, RADDOPPIA gli ascolti!… - lapalisse6 : @VincenzoFerro3 il calo degli ascolti e degli introiti pubblicitari sono un ottimo motivo per cambiare linea editor… - AnonymeRai : ? Ascolti tv, Scanzi e Travaglio precipitano all'1,5%. Palombelli sale. Gruber.. - Affaritaliani : Ascolti tv, Scanzi e Travaglio precipitano all'1,5%. Palombelli sale. Gruber.. -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Scanzi

Affaritaliani.it

tv, Accordi & Disaccordi scende all'1,5% con Massimo Giannini e Fabrizio Pregliasco Sul Nove Accordi & Disaccordi di Luca Sommi e Andreacon Marco Travaglio (ospiti Massimo Giannini e ...... il programma condotto da Andreae Luca Sommi ha coinvolto una media di 399.000 spettatori per il 1.5% di share. Tra gli ospiti: Massimo Giannini e Fabrizio Pregliasco.Tv, dati ...Ascolti tv, Rocco Schiavone di Marco Giallini supera Chi l’ha Visto? di Federica Sciarelli. Italia’s Got Talent 2021 trionfa sempre su TV8. Gruber sopra l'8% ...Cala un poco la fiction con Claudio Gioè protagonista. La storia ambientata nel trapanese supera il 40% in Sicilia, ma fa bene anche nel Lazio.