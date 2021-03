Ancora niente EMUI 11 per Huawei P40 Lite, ma spunta un aggiornamento (Di giovedì 18 marzo 2021) Abbiamo finalmente un nuovo aggiornamento da prendere in esame questa mattina, per quanto concerne gli utenti che si ritrovano con un Huawei P40 Lite acquistato nell’ultimo anno. Notizia significativa, visto che da un bel po’ di settimane non avevamo notizie sotto questo punto di vista. Tuttavia, chi spera di imbattersi nel più breve tempo possibile in EMUI 11, dovrà Ancora portare pazienza, secondo quanto abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 18 marzo con gli ultimi riscontri. Arriva l’aggiornamento 302 per Huawei P40 Lite Stando ai primi riscontri che ci sono stati riportati da Huawei Central, infatti, quello trapelato questo giovedì dovrebbe essere un semplice aggiornamento riguardante la sicurezza del ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Abbiamo finalmente un nuovoda prendere in esame questa mattina, per quanto concerne gli utenti che si ritrovano con unP40acquistato nell’ultimo anno. Notizia significativa, visto che da un bel po’ di settimane non avevamo notizie sotto questo punto di vista. Tuttavia, chi spera di imbattersi nel più breve tempo possibile in11, dovràportare pazienza, secondo quanto abbiamo avuto modo di raccogliere oggi 18 marzo con gli ultimi riscontri. Arriva l’302 perP40Stando ai primi riscontri che ci sono stati riportati daCentral, infatti, quello trapelato questo giovedì dovrebbe essere un sempliceriguardante la sicurezza del ...

