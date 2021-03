A Monreale in vendita l’Hotel Guglielmo II, Caputo, “Estrema drammaticità della crisi” (Di giovedì 18 marzo 2021) Come abbiamo raccontato ieri, l’Hotel Guglielmo II è stato messo in vendita dalla proprietà a causa della crisi economica che incombe a causa delle chiusure e allo stop agli spostamenti. Anche Monreale non ne esce indenne e gli effetti si fanno sempre più pesanti. Sulla questione interviene ora Salvino Caputo. La crisi del turismo a Monreale “Dopo il fallimento della società che gestiva il grande Albergo Baglio Conca D’Oro e la chiusura dell’Hotel Cartiera, la dichiarazione di messa in vendita dell’Hotel Guglielmo II, sulla circonvallazione di Monreale, ripropone con Estrema drammaticità la ... Leggi su monrealelive (Di giovedì 18 marzo 2021) Come abbiamo raccontato ieri,II è stato messo indalla proprietà a causaeconomica che incombe a causa delle chiusure e allo stop agli spostamenti. Anchenon ne esce indenne e gli effetti si fanno sempre più pesanti. Sulla questione interviene ora Salvino. Ladel turismo a“Dopo il fallimentosocietà che gestiva il grande Albergo Baglio Conca D’Oro e la chiusura delCartiera, la dichiarazione di messa indelII, sulla circonvallazione di, ripropone conla ...

