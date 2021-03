“7 giorni su 7, minimo 10 ore al giorno e se ti lamenti ti licenziano”, le denunce dei lavoratori in lotta (Di giovedì 18 marzo 2021) Condizioni di lavoro che fanno rabbrividire, dove vengono vergognosamente calpestati i diritti. Giocano con le vite delle persone: con il coltello dalla parte del manico, sanno di poter sfruttare il contesto andando ben oltre i limiti, perchè tanto o questo o nulla. Hanno trasformato il nostro Paese in un posto arido, dove troppo spesso le persone sono costrette a chinare il capo e ad ingoiare. Ci hanno tolto il diritto di ambire, di sognare, di avere un lavoro che non solo ci consenta di realizzarci professionalmente, ma che ci garantisca quanto meno la possibilità di condurre una vita dignitosa. I diritti li hanno fatti diventare privilegi. Per fortuna ci sono sono persone che trovano il coraggio e la forza di non arrendersi e di denunciare, proprio come hanno fatto gli ex lavoratori e dipendenti di TSL Service, società cooperativa di facchinaggio, trasporto ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 18 marzo 2021) Condizioni di lavoro che fanno rabbrividire, dove vengono vergognosamente calpestati i diritti. Giocano con le vite delle persone: con il coltello dalla parte del manico, sanno di poter sfruttare il contesto andando ben oltre i limiti, perchè tanto o questo o nulla. Hanno trasformato il nostro Paese in un posto arido, dove troppo spesso le persone sono costrette a chinare il capo e ad ingoiare. Ci hanno tolto il diritto di ambire, di sognare, di avere un lavoro che non solo ci consenta di realizzarci professionalmente, ma che ci garantisca quanto meno la possibilità di condurre una vita dignitosa. I diritti li hanno fatti diventare privilegi. Per fortuna ci sono sono persone che trovano il coraggio e la forza di non arrendersi e di denunciare, proprio come hanno fatto gli exe dipendenti di TSL Service, società cooperativa di facchinaggio, trasporto ...

