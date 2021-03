Vaccino AstraZeneca, paura in Gran Bretagna: “I pazienti non si presentano all’appuntamento” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Londra, 17 mar – Anche in Gran Bretagna arriva la paura degli effetti collaterali del Vaccino AstraZeneca: i pazienti britannici stanno annullando gli appuntamenti per la loro doseA causa di ciò che sta accadendo in Europa. Gran Bretagna, la paura dei pazienti per AstraZeneca I medici coinvolti nella mastodontica campagna vaccinale nel Regno Unito affermano che i cittadini britannici in attesa della seconda dose hanno chiamato con preoccupazione i loro medici cercando di disdire, nonostante l’università di Oxford e l’Organizzazione mondiale della sanità insistano sul fatto che è sicuro. Un medico di base inglese sostiene che fino al 10% delle persone che avevano l’appuntamento pronto per fare la ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 17 marzo 2021) Londra, 17 mar – Anche inarriva ladegli effetti collaterali del: ibritannici stanno annullando gli appuntamenti per la loro doseA causa di ciò che sta accadendo in Europa., ladeiperI medici coinvolti nella mastodontica campagna vaccinale nel Regno Unito affermano che i cittadini britannici in attesa della seconda dose hanno chiamato con preoccupazione i loro medici cercando di disdire, nonostante l’università di Oxford e l’Organizzazione mondiale della sanità insistano sul fatto che è sicuro. Un medico di base inglese sostiene che fino al 10% delle persone che avevano l’appuntamento pronto per fare la ...

Advertising

borghi_claudio : La questione #AstraZeneca è semplice: se il vaccino è sicuro ed è una guerra commerciale contro la Gran Bretagna pe… - repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - Corriere : Biella, l’autopsia del professore morto: «Nessun collegamento con il vaccino» - arwen0506 : RT @doluccia16: Quindi ci sono circa 30 morti in Europa dopo AstraZeneca? E non ci sarebbe nesso con il vaccino? Sicuro? E comunque i benef… - MimiRomano2 : Stanno facendo di tutto per Scagionare il vaccino AstraZeneca, dicendo che Non c' entra con le mortalità. ecc Ma… -