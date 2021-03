Umberto Tozzi torna in concerto in streaming in diretta streaming dallo Sporting Monte-Carlo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sabato 10 aprile in diretta streaming dallo Sporting Monte-Carlo (Salle des Etoiles), Umberto Tozzi si esibirà per la prima volta live con uno speciale concerto acustico. I biglietti per il concerto sono disponibili da oggi su www.UmbertoTozzi.com. “Songs”, questo il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale UmbertoTozzi.com e l’intero ricavato della serata sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell’artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro. «Sono felice di annunciare questo concerto perché spero mi dia l’opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e ... Leggi su domanipress (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sabato 10 aprile in(Salle des Etoiles),si esibirà per la prima volta live con uno specialeacustico. I biglietti per ilsono disponibili da oggi su www..com. “Songs”, questo il nome dello show, sarà visibile sul sito ufficiale.com e l’intero ricavato della serata sarà devoluto in favore dei musicisti, tecnici e staff dell’artista, che da più di un anno sono a casa senza lavoro. «Sono felice di annunciare questoperché spero mi dia l’opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e ...

