Test Bahrain | Mercedes perde il suo dominio

Advertising

SkySportF1 : L'ultima monoposto del 2021 a essere svelata ma anche la più attesa: giù i veli dalla SF21, la nuova macchina di Le… - SkySportF1 : ? SUPER PEREZ nella sessione mattutina del 3° giorno di test a Sakhir ?? Primi 4 sotto l’1.31 ? 1????? @SChecoPerez (1… - SkySportF1 : ???? Test F1: chiuso il Day-2 in Bahrain ?? Tempi e classifica ? - wheelstelling : La scorsa settimana si sono tenuti i test pre-campionato di Formula Uno in Bahrain ... analizziamo ogni team partec… - FreCOBHC : RT @fishingwithaR18: Riassunto accurato dei test in Bahrain. Di Davide Bertolini -

Ultime Notizie dalla rete : Test Bahrain

Dici che quelli di Maranello non ci riusciranno? 'Dico, per arrivare a risponderti, che daiinabbiamo compreso che non c'è trippa per i gatti, che poi sarebbero Leclerc e Sainz. Non ...Sainz è volato in Italia con il resto del team dopo ie tornerà inper il Gran Premio. La sua presenza costante tra gli ingegneri è una consuetudine insolita degli ultimi tempi: i piloti ...Al termine della tre giorni di test pre-season in Bahrain, Valtteri Bottas ha parlato della trattativa con la Mercedes per il rinnovo in contratto in scadenza alla fine di questa stagione, evidenziand ...Si accendono i riflettori sulla stagione 2021! Dopo i test pre-season che si sono svolti la scorsa settimana proprio sul circuito del Bahrain che ospiterà la prima gara del mondiale, ora si fa davvero ...