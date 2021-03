Team Vitality ingaggia Shiinka | P4 e Kaktus

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il roster didi Rainbow Sig Siege sta cambiando moltissimo in questi giorni. E’ notizia di oggi l’averto ben tre giocatori nuovi che modificheranno del tutto al fisionomia della squadra nelle prossime apparizioni. E’ notizia infatti di pochi giorni fa che l’organizzazione ha deciso di separarsi dai seguenti giocatori: R6 Daniel “Goga” Mazorra Romero, Fabian Hällsten, e Lucas “Hungry” Reich. Per rimpiazzare i giocatori sopra citatiha assunto Axel “” Freisberg, Nicolas “P4” Rimbaud e Medhi “” Marty tutti precedentemente impiegati nelle fila di Tempra. Anche Robin “Robz” Planus entrerà nella squadra in veste dimanager.ha affermato che questo roster targato Francia avrà il ...

A pochissimi giorni dall'inizio della EU League di Rainbow Six Siege non mancano le grandi novità. I Vitality cambiano ancora il roster.Con le partite di questa settimana si è concluso il Campionato Europeo di League of Legends, i Fnatic si classificano per un soffio.