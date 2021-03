Spezia, positivo Nahuel Estevez: il centrocampista argentino è asintomatico (Di mercoledì 17 marzo 2021) Lo Spezia Calcio ha comunicato che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatore Nahuel Estevez è risultato positivo. Attualmente asintomatico, il centrocampista argentino è già in isolamento come previsto dal protocollo. Estevez salterà dunque quasi sicuramente la prossima sfida in campionato dei liguri, una sfida cruciale per quanto riguarda il discorso salvezza: la banda di Italiano, infatti, ospiterà sabato pomeriggio il Cagliari. p SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 17 marzo 2021) LoCalcio ha comunicato che, a seguito del ciclo di tamponi di controllo, il calciatoreè risultato. Attualmente, ilè già in isolamento come previsto dal protocollo.salterà dunque quasi sicuramente la prossima sfida in campionato dei liguri, una sfida cruciale per quanto riguarda il discorso salvezza: la banda di Italiano, infatti, ospiterà sabato pomeriggio il Cagliari. p SportFace.

