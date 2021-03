Serie A, Torino-Sassuolo 3-2: Zaza firma la rimonta da ex, stop esterno per i neroverdi. La classifica aggiornata (Di mercoledì 17 marzo 2021) Rocambolesco successo del Torino nel match contro il Sassuolo.Serie C, girone C: successi per Foggia e Juve Stabia, scivolone del Bari. Risultati e classificaSul rettangolo verde dell'Olimpico Grande Torino si è giocato il recupero della ventiquattresima giornata di Serie A. La sfida era stata rinviata a causa del focolaio da coronavirus scoppiato in casa granata intorno a fine febbraio. Match subito in salita per la formazione di Davide Nicola, andata sotto di due reti per la doppietta siglata da Berardi. Primo tempo da dimenticare per i granata, sembrati inferiori alla compagine emiliana sotto diversi punti di vista. Nella seconda frazione i granata provano a suonare la carica con Zaza, che scatenato sigla il gol che accorcia le distanze a circa quindici minuti dalla ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 17 marzo 2021) Rocambolesco successo delnel match contro ilC, girone C: successi per Foggia e Juve Stabia, scivolone del Bari. Risultati eSul rettangolo verde dell'Olimpico Grandesi è giocato il recupero della ventiquattresima giornata diA. La sfida era stata rinviata a causa del focolaio da coronavirus scoppiato in casa granata intorno a fine febbraio. Match subito in salita per la formazione di Davide Nicola, andata sotto di due reti per la doppietta siglata da Berardi. Primo tempo da dimenticare per i granata, sembrati inferiori alla compagine emiliana sotto diversi punti di vista. Nella seconda frazione i granata provano a suonare la carica con, che scatenato sigla il gol che accorcia le distanze a circa quindici minuti dalla ...

SkySport : TORINO-SASSUOLO 3-2 Risultato finale ? ? #Berardi (6') ? #Berardi (38') ? #Zaza (77') ? #Mandragora (87') ? #Zaza (… - Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo nel pomeriggio, al lavoro verso #TorinoInter ?? Guarda qui la gallery completa ??… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #TorinoInter: Valeri dirigerà la partita in programma domenica alle 15 ?? - JouLiefie : @Katlegosworld It was Torino vs Sassuolo (Serie A) - zazoomblog : Calcio: Serie A Torino-Sassuolo 3-2 - #Calcio: #Serie #Torino-Sassuolo -