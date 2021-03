Sasà Varese scomparso a 71 anni

Leggi su cronachesalerno

(Di mercoledì 17 marzo 2021) di Gino Liguori Salvatore, per i tanti amici ed estimatori, ha concluso il suo viaggio terreno. Troppo presto per la bravura professionale, la stima, la simpatia, l’affetto che ha saputo donare e per il quale era ricambiato da tutti coloro che lo conoscevano. Aveva 71. E di questi tempi corre pure la necessità di dire che non è morto di Covid. Salerno perde così un altro figlio che ha dato tanto nel campo dell’arredamento e ristrutturazione d’interni. Un valore che, una volta tanto, la città gli ha riconosciuto già in vita, con tanti lavori e riconoscimenti tributatigli da varie istituzioni cittadine. Arredatore di gran gusto, fu apprezzato dai Della Valle, che lo conobbero attraverso una segnalazione dell’attuale sindaco di Benevento Clemente Mastella, all’epoca Deputato in Parlamento. ...