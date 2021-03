Roma, metro C chiusa per 6 weekend: lavori in corso, ecco i bus sostitutivi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per i lavori di completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della linea C della metro di Roma e del nodo di scambio di Colosseo con la metro B, la circolazione dei treni sarà interrotta per ben 6 weekend di seguito. Lo ha comunicato l’azienda capitolina dei trasporti. A questo link tutte le info sui bus sostitutivi metro C chiusa per 6 weekend Nelle giornate 20, 21, 27, 28 marzo; 10, 11, 17, 18, 24, 25 aprile e 8 e 9 maggio la linea C resterà chiusa e i treni saranno sostituiti dalle linee bus MC e MC3. La linea MC, come rende noto Atac, oltre alle fermate ubicate nei pressi metro effettua tutte le fermate bus lungo il percorso. La linea MC3, tra piazzale Prenestino e San ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Per idi completamento della tratta Colosseo-San Giovanni della linea C delladie del nodo di scambio di Colosseo con laB, la circolazione dei treni sarà interrotta per ben 6di seguito. Lo ha comunicato l’azienda capitolina dei trasporti. A questo link tutte le info sui busper 6Nelle giornate 20, 21, 27, 28 marzo; 10, 11, 17, 18, 24, 25 aprile e 8 e 9 maggio la linea C resteràe i treni saranno sostituiti dalle linee bus MC e MC3. La linea MC, come rende noto Atac, oltre alle fermate ubicate nei pressieffettua tutte le fermate bus lungo il per. La linea MC3, tra piazzale Prenestino e San ...

