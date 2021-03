Ribaltone Toro | da 0-2 a 3-2 contro il Sassuolo | decide Zaza nel recupero

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Neldella 24a giornata di Serie A si sfidano Torino eall’Olimpico-Grande Torino. Partono bene gli ospiti e trovano dopo soli 6? la rete che sblocca la partita, è Berardi ad infilare Sirigu col sinistro dopo un’ottima sponda di Caputo. Non tarda ad arrivare la risposta della squadra di Nicola con varie occasioni: prima Mandragora, poi i tentativi di Murru e Sanabria ma Consigli si fa trovare pronto.Al 39? ilraddoppia, sulla destra Toljan fa partire un cross lungo sul secondo palo per Berardi, il numero 25 sfrutta l’incertezza di Rincon e Sanabria e calcia splendidamente al volo sotto le gambe del portiere. Nel finale di tempo Belotti si coordina e sfiora il gol che avrebbe accorciato le distanze in rovesciata, palla fuori di un soffio. La doppietta personale di Berardii primi 45?, le ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ribaltone Toro

alfredopedulla.com

Nella ripresa ildiventa sempre più aggressivo, nella mentalità e attraverso i cambi: decisiva l'entrata in campo di Simone Zaza , che apre e chiude il. Entra al 72' e segna il primo ...... Mihaila mette dentro senza problemi la rete del clamoroso. Che però non si materializza, ... La partita 'sembra' finita ma ilnon ci sta: Sanabria fulmina dalla distanza Cordaz (84'), ...Clamoroso ribaltone del Torino che rimanda il Cagliari nell'inferno della zona retrocessione. Nel recupero della sfida casalinga contro il Sassuolo saltata a causa dei tanti casi di Covid tra i granat ...Il giudice sportivo può riconoscere la causa di forza maggiore per i granata La Lega potrebbe essere obbligata a trovare una data per far giocare la partita ...