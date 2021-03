Rapina farmacia con pistola giocattolo: 43enne in stato di fermo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – Ha minacciato i dipendenti di una farmacia con una pistola, si e’ fatto consegnare la somma di 650 euro. Poi e’ scappato in sella a una bicicletta di colore nero. E’ accaduto lunedi’ scorso in via Portuense all’interno di una farmacia. Grazie alla dettagliata descrizione del malvivente contenuta nella sua denuncia, gli investigatori dell’XI Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset, che hanno curato le successive indagini sono riusciti subito a circoscrivere le ricerche del Rapinatore su di un uomo solito frequentare piazza Puricelli, la piazza di spaccio conosciuta anche come ‘la buca’. Ai fini del rintraccio dello stesso, i poliziotti hanno cosi’ organizzatisi un servizio di appostamento in abiti civili, in via Pallavicini dove hanno notato il sospettato uscire da un edificio mentre conduceva a mano la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – Ha minacciato i dipendenti di unacon una, si e’ fatto consegnare la somma di 650 euro. Poi e’ scappato in sella a una bicicletta di colore nero. E’ accaduto lunedi’ scorso in via Portuense all’interno di una. Grazie alla dettagliata descrizione del malvivente contenuta nella sua denuncia, gli investigatori dell’XI Distretto San Paolo diretto da Massimiliano Maset, che hanno curato le successive indagini sono riusciti subito a circoscrivere le ricerche deltore su di un uomo solito frequentare piazza Puricelli, la piazza di spaccio conosciuta anche come ‘la buca’. Ai fini del rintraccio dello stesso, i poliziotti hanno cosi’ organizzatisi un servizio di appostamento in abiti civili, in via Pallavicini dove hanno notato il sospettato uscire da un edificio mentre conduceva a mano la ...

