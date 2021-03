Mediaset celebra la ' Giornata nazionale in memoria delle vittime dell' epidemia di Coronavirus'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Giovedì 18 marzocommemora la 'indi' con la massima intensità per non dimenticare chi non c'è più e per sensibilizzare sull'...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset celebra

TGCOM

Nell'arco della giornata andrà in onda più e più volte su tutte le retiun contenuto video di 30 secondi, 'La memoria non si spegne', dedicato a chi non ce l'ha fatta per colpa della ...Talento puro, unico, il migliore, spettacolare, leggenda, magico, genio. Sono alcuni dei tanti appellativi rivolti a Lionel Messi dai suoi ex e attuali compagni del Barcellona , che celebrano il nuovo ...Giovedì 18 marzo Mediaset commemora la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus” con la massima intensità per non dimenticare chi non c’è più e per sensibilizzare sull ...ROMA, 17 MAR - Una collezione dedicata interamente a Diego Armando Maradona e all'Argentina campione del mondo nel 1986. E' la linea ideata da Le Coq Sportif e denominata Legends per celebrare i miti ...