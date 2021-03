Letta, il Pd e la lotta alla povertà (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il nuovo segretario del Partito democratico (Pd), Enrico Letta (che ho la fortuna di conoscere e di stimare da quando, ventiquattrenne, collaborava con l’allora ministro degli Esteri Beniamino Andreatta) ha posto sul tavolo – non è chiaro se delle riflessioni del Pd o dell’azione di governo – due temi – lo jus soli ed il voto ai sedicenni– che possono essere divisivi per un esecutivo e un Parlamento che hanno come priorità assolute la guerra alla pandemia e la ripresa. Non ha però invece posto in prima linea la lotta alla povertà ed all’esclusione sociale – argomenti che mi si trovato a trattare varie volte nella mia vita professionale e che dovrebbero nelle vene del Pd, nonché fare parte delle politiche della ripresa se tali politiche devono significare anche una riduzione delle diseguaglianze. La ... Leggi su formiche (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il nuovo segretario del Partito democratico (Pd), Enrico(che ho la fortuna di conoscere e di stimare da quando, ventiquattrenne, collaborava con l’allora ministro degli Esteri Beniamino Andreatta) ha posto sul tavolo – non è chiaro se delle riflessioni del Pd o dell’azione di governo – due temi – lo jus soli ed il voto ai sedicenni– che possono essere divisivi per un esecutivo e un Parlamento che hanno come priorità assolute la guerrapandemia e la ripresa. Non ha però invece posto in prima linea laed all’esclusione sociale – argomenti che mi si trovato a trattare varie volte nella mia vita professionale e che dovrebbero nelle vene del Pd, nonché fare parte delle politiche della ripresa se tali politiche devono significare anche una riduzione delle diseguaglianze. La ...

petergomezblog : Pd, Enrico Letta è il nuovo segretario: “Abbiamo vinto quando siamo stati in coalizione. Dialogo con M5s guidato da… - formichenews : #Letta, il #Pd e la lotta alla povertà. L'analisi di @GiuseppePennis4 ?? ?? - Alexfacchinetti : ??' (Spero che il mio segretario Letta proponga la lotta all'evasione fiscale) '. Non se ne può più di chi evade?? - lalitapetila : RT @SMaurizi: non sono esperta di politica,la mia opinione in materia vale quello che vale, ma avrei voluto vedere da #Letta: 'lotta alla p… - attilasarti : RT @riccardomonet: Priorità di Draghi quest'anno devono essere la lotta al COVID e le riforme previste nel Recovery Plan. Cosa c'entrano a… -