La notte in cui fui rapito dai terroristi islamici (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il viaggio sarebbe durato tutta la notte. Osservai le luci della città allontanarsi con un terrore che non avevo mai provato prima, anche per l’accoglienza che mi sarebbe stata riservata. «Dove mi stanno portando?» Ogni tanto chiudevo gli occhi e pensavo a cosa potesse essere successo davanti al mio ristorante: l’arrivo della polizia, gli amici, i semplici curiosi, la festa del Santo Rosario macchiata da un evento del genere. «Chi lo dirà alla mia famiglia?» Questo era il pensiero che più mi faceva stare male. Nelle Filippine non avevo una nuova famiglia, e a nessuno avevo dato il numero di telefono dei miei cari in Italia. Forse, mi dicevo, lo avrebbero saputo, come chiunque altro, dai telegiornali. E i telegiornali come avrebbero presentato la notizia? Piombai in un’ansia profonda. «Si sono sbagliati… si sono sbagliati..». Non facevo che ripetermelo: «Perché questi ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il viaggio sarebbe durato tutta la. Osservai le luci della città allontanarsi con un terrore che non avevo mai provato prima, anche per l’accoglienza che mi sarebbe stata riservata. «Dove mi stanno portando?» Ogni tanto chiudevo gli occhi e pensavo a cosa potesse essere successo davanti al mio ristorante: l’arrivo della polizia, gli amici, i semplici curiosi, la festa del Santo Rosario macchiata da un evento del genere. «Chi lo dirà alla mia famiglia?» Questo era il pensiero che più mi faceva stare male. Nelle Filippine non avevo una nuova famiglia, e a nessuno avevo dato il numero di telefono dei miei cari in Italia. Forse, mi dicevo, lo avrebbero saputo, come chiunque altro, dai telegiornali. E i telegiornali come avrebbero presentato la notizia? Piombai in un’ansia profonda. «Si sono sbagliati… si sono sbagliati..». Non facevo che ripetermelo: «Perché questi ...

La notte in cui fui rapito dai terroristi islamici Linkiesta.it

Immagine di Darwin Dela Rosa, da Unsplash Il padre missionario Rolando Del Torchio racconta in “Guardavo il cielo” (Piemme) i sei messi passati nelle mani del gruppo estremista Abu Sayyaf, nel cuore della giungla filippina. Sono 181 giorni di ...

