Inter, senti Recoba: "Sanchez? Grande impatto sui nerazzurri" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Vi ricordate del Grande Alvaro Recoba, ex stella del Venezia e dell'Inter di Massimo Moratti? La classe del "Chino" era così cristallina che ebbe la bontà di far innamorare delle sue giocate strabilianti i tifosi nerazzurri, il numero uno del club (era il suo pupillo) e tanti appassionati di calcio. Il calciatore uruguaiano è tornato a parlare della sua ex società soffermandosi, scrupolosamente, sulle prestazione di Alexis Sanchez, attaccante cileno dei meneghini arrivato dall'Arsenal. Ecco le dichiarazioni dell'ex numero venti, oggi 45enne, dei milanesi rilasciate ai microfoni di RedGol: "I giocatori di classe giocano ovunque, si adattano. Alexis è un giocatore d'elite, si rende sempre disponibile. Lui è uno che sa agire su tutto il fronte d'attacco. E' normale che vorrebbe giocare di più ma, se ...

