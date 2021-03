In Altre Parole, rassegna di drammaturgia in streaming dal 22 marzo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quindici edizioni, oltre cento testi presentati in prima nazionale, provenienti da ogni angolo del mondo. Più di trenta sono stati realmente prodotti e messi in scena, alcuni anche più volte. Nel panorama italiano delle rassegne dedicate alla drammaturgia contemporanea, In Altre Parole, presentata da Argot Produzioni e Teatro Argot Studio, resta decisamente la manifestazione più curiosa, più proficua, più concreta. Per questa nuova edizione tutta in digitale verranno presentati sei appuntamenti dedicati all’eccellenza della drammaturgia internazionale. Saranno visibili dal 22 al 27 marzo in streaming ogni sera dalle ore 20:00 sul canale YouTube di Argot Studio. Grazie al sostegno di Teatri, Università, Ambasciate, Istituti di cultura stranieri in Italia e all’estero, In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quindici edizioni, oltre cento testi presentati in prima nazionale, provenienti da ogni angolo del mondo. Più di trenta sono stati realmente prodotti e messi in scena, alcuni anche più volte. Nel panorama italiano delle rassegne dedicate allacontemporanea, In, presentata da Argot Produzioni e Teatro Argot Studio, resta decisamente la manifestazione più curiosa, più proficua, più concreta. Per questa nuova edizione tutta in digitale verranno presentati sei appuntamenti dedicati all’eccellenza dellainternazionale. Saranno visibili dal 22 al 27inogni sera dalle ore 20:00 sul canale YouTube di Argot Studio. Grazie al sostegno di Teatri, Università, Ambasciate, Istituti di cultura stranieri in Italia e all’estero, In ...

Advertising

davidefaraone : Vergognoso, non ci sono altre parole per definire l’attacco subito dall’@istsupsan, il quartier generale della lott… - tobefreeforever : RT @francofontana43: Ora è più chiaro. Ecco perché Arcuri era tanto inviso a certe Regioni: faceva le pulci alle loro note spese gonfiate.… - Giorgio1951 : RT @francofontana43: Ora è più chiaro. Ecco perché Arcuri era tanto inviso a certe Regioni: faceva le pulci alle loro note spese gonfiate.… - ViolaRemedi : RT @francofontana43: Ora è più chiaro. Ecco perché Arcuri era tanto inviso a certe Regioni: faceva le pulci alle loro note spese gonfiate.… - XxviiEmma : 'ma non come lo intendevate voi' SIA SANTIFICATO QUEL GIORNO DAY ABBIA DETTO QUELLE PAROLE SE NO ALTRE CHE PAZZE E… -

Ultime Notizie dalla rete : Altre Parole Leclerc: "Ferrari non in grado di lottare per il titolo F1, difficile fare miracoli" Anche se il giovane talento monegasco sceglie parole un po' più sfumate, è questo il senso del suo ... "Non credo che siamo riusciti a recuperare tutto il ritardo sulle altre squadre - il giudizio di ...

Queen, in arrivo The Greatest, la serie online sulla loro storia ... alimentata anche dalle parole di Lupton "The Greatest sarà un vero e proprio viaggio attraverso ... mentre prima dei Queen, anche Brian May e Roger Taylor hanno avuto altre band). Un percorso il loro ...

"In Altre Parole". Rassegna internazionale di drammaturgia contemporanea | NewTuscia Covid, Speranza: «La campagna vaccinale va avanti» «Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va ...

Leclerc: «Ferrari non in grado di lottare per il titolo F1, difficile fare miracoli» Il pilota della Rossa non si fa illusioni: «I segnali sono positivi, è stato fatto un buon lavoro ma non basterà per tornare ai livelli del 2019, tutto richiede tempo». Mondiale al via il 28 in Bahrei ...

Anche se il giovane talento monegasco sceglieun po' più sfumate, è questo il senso del suo ... "Non credo che siamo riusciti a recuperare tutto il ritardo sullesquadre - il giudizio di ...... alimentata anche dalledi Lupton "The Greatest sarà un vero e proprio viaggio attraverso ... mentre prima dei Queen, anche Brian May e Roger Taylor hanno avutoband). Un percorso il loro ...«Il governo italiano considera i vaccini la prima vera chiave per chiudere questa stagione, quanto avvenuto nelle ultime ore non incrina la nostra fiducia, la campagna di vaccinazione va ...Il pilota della Rossa non si fa illusioni: «I segnali sono positivi, è stato fatto un buon lavoro ma non basterà per tornare ai livelli del 2019, tutto richiede tempo». Mondiale al via il 28 in Bahrei ...