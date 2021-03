Il delirio di Saviano | se gli vengono le coliche è colpa di chi lo critica

Leggi su ilgiornale

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Paolo Bracalini Lo scrittore in ospedale attacca su Facebook i "merdi" che lo hanno contestato negli anni Nuove vette di narcisismo giornalistico, il reportage sul proprio ricovero in ospedale per calcoli renali. Una patologia dolorosa, ma nemmeno così tragica. Tuttavia Roberto, il protagonista dell'autoreportage sanitario, è convinto che i suoi calcoli renali siano diversi da quelli della gente comune. I suoi sono un caso politico, hanno un mandante preciso, i «merdi». Che poi sarebbero quelli che lo hanno a vario titoloto, in questi anni di protagonismo martiriologico dello scrittore-giornalista napoletano, chiuso (suo malgrado, vive sempre è sotto scorta) in un universo autoreferenziale interrotto da qualche ospitata televisiva e non, come esperto di criminalità organizzata ma anche di tutto il resto, opinionista ...