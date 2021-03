(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ogni settimana sul sito https://www.dep.lazio.it/map.php (Regione Lazio) sono riportati quartieri più colpiti dalnella capitale: In rapporto alla popolazione residente il primato (calcolato ogni 10.000 abitanti) spetta aOvest, nel quadrante nord della città, vicino alla Cassia. Seguono le zone di Omo, Appia Antica, Gregna, Pisana. Le zona più colpita di Roma in valori assoluti (cioè per numero ditotali), con oltre 5000 abitanti colpiti dal, è invece Torre Angela a seguire i quartieri con più contagi sono Borghesiana, Centocelle, Primavalle e Lunghezza. Si può notare come i dati risultino nettamente differenti rispetto a quelli della prima ondata, quando ad essere colpiti erano stati soprattutto i quartieri del centro. su Il Corriere della ...

Grottarossa, Covid: il quartiere con il più alto tasso di casi

Il Corriere della Città

