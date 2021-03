Genitori vs influencer quando esce (Di mercoledì 17 marzo 2021) Genitori VS influencer Il film Sky Original – in arrivo il 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv – racconta di Paolo (interpretato da Fabio Volo) professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone, pronuncia alla francese, (interpretata da Ginevra Francesconi), con la quale ha un bellissimo rapporto. Ma quando la ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolescenza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene ‘rapita’ dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare influencer – come il suo idolo Ele-O-Nora (interpretata da Giulia De Lellis) – categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 17 marzo 2021)VSIl film Sky Original – in arrivo il 4 aprile in prima assoluta su Sky Cinema e in streaming su Now Tv – racconta di Paolo (interpretato da Fabio Volo) professore di filosofia, vedovo, ha cresciuto da solo sua figlia Simone, pronuncia alla francese, (interpretata da Ginevra Francesconi), con la quale ha un bellissimo rapporto. Mala ragazza entra ufficialmente nella fase dell’adolnza, l’idillio si rompe: come ogni teenager che si rispetti, infatti, Simone viene ‘rapita’ dallo smartphone, tanto che matura l’idea di voler diventare– come il suo idolo Ele-O-Nora (interpretata da Giulia De Lellis) – categoria che Paolo detesta. Pur di recuperare il rapporto con sua figlia, Paolo inizia una campagna contro l’abuso dei social, con l’aiuto della stessa Simone che ...

