Firenze, via Baracca: incendio in mansarda. Vigili del fuoco salvano il proprietario (Di mercoledì 17 marzo 2021) I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti, intorno alle 23.30 di ieri sera, 16 marzo, al civico 149 di via Baracca per un incendio che ha coinvolto una mansarda al secondo piano di un fabbricato. Il proprietario è stato messo al sicuro, appena in tempo L'articolo proviene da Firenze Post.

