Conte perde Handanovic: è positivo al Covid (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il portiere dell'Inter Samir Handanovic è risultato positivo al Covid. Lo annuncia il club nerazzurro in un comunicato. Il test è stato effettuato nella giornata del 17 marzo e Handanovic è in quarantena presso la propria abitazione. "FC Internazionale Milano comunica che Samir Handanovic è risultato positivo al Covid-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti" il testo del comunicato. E' il secondo giocatore risultato positivo nell'Inter dopo Danilo D'Ambrosio. Dopo i test effettuati martedì che hanno dato esito negativo, nella giornata di mercoledì nuovo giro di tamponi a giocatori e staff tecnico da cui è emersa la positività di Handanovic. Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il portiere dell'Inter Samirè risultatoal. Lo annuncia il club nerazzurro in un comunicato. Il test è stato effettuato nella giornata del 17 marzo eè in quarantena presso la propria abitazione. "FC Internazionale Milano comunica che Samirè risultatoal-19 in seguito al test effettuato nella mattinata di oggi e il cui esito è pervenuto in questi minuti" il testo del comunicato. E' il secondo giocatore risultatonell'Inter dopo Danilo D'Ambrosio. Dopo i test effettuati martedì che hanno dato esito negativo, nella giornata di mercoledì nuovo giro di tamponi a giocatori e staff tecnico da cui è emersa la positività di

