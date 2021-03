Bologna, il vigile racconta: vai per rimozione ma ti chiedono di tutto (Di mercoledì 17 marzo 2021) BOLOGNA – Si fa presto a dire divieto di sosta. È forse la circostanza più facilmente associata alla figura del vigile urbano, ma in realtà un intervento “banale” come questo finisce per scoperchiare un vero e proprio vado di Pandora, con richieste e segnalazioni di ogni tipo da parte dei cittadini. Il risultato? Anche mezza giornata di lavoro per un piccolo angolo di città. A raccontare questo spaccato della vita del vigile è un ispettore della Polizia locale di Bologna, Alfio Parma, intervenendo in una commissione del Consiglio comunale dedicata alle situazioni di scarsa vivibilità segnalate in alcune aree del centro come le piazzette Biagi, Morandi e San Nicolò. Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) BOLOGNA – Si fa presto a dire divieto di sosta. È forse la circostanza più facilmente associata alla figura del vigile urbano, ma in realtà un intervento “banale” come questo finisce per scoperchiare un vero e proprio vado di Pandora, con richieste e segnalazioni di ogni tipo da parte dei cittadini. Il risultato? Anche mezza giornata di lavoro per un piccolo angolo di città. A raccontare questo spaccato della vita del vigile è un ispettore della Polizia locale di Bologna, Alfio Parma, intervenendo in una commissione del Consiglio comunale dedicata alle situazioni di scarsa vivibilità segnalate in alcune aree del centro come le piazzette Biagi, Morandi e San Nicolò.

