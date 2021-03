Bimbo ucciso a Cardito, Pm ricorrono in Appello: “Condannate madre per omicidio” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDopo aver ottenuto per i gravi fatti di Cardito del 27 gennaio 2019, in cui il piccolo di 7 anni Giuseppe Dorice perse la vita e la sorella di 8 anni Noemi restò gravemente ferita, l’ergastolo per Tony Essobti Badre, patrigno delle vittime, la Procura di Napoli Nord chiede nell’atto di Appello depositato ieri, che anche la madre dei due bambini, Valentina Casa, venga condannata per gli stessi reati, per non aver impedito le violenze ai danni dei figli. In primo grado, davanti alla Corte d’Assise di Napoli, la Casa è stata infatti assolta dall’accusa di concorso nell’omicidio di Giuseppe e nel tentato omicidio della figlia Noemi, contestata dalla Procura sotto il profilo omissivo, ed è stata invece riconosciuta colpevole, e condannata a sei anni, per il reato di maltrattamenti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiDopo aver ottenuto per i gravi fatti didel 27 gennaio 2019, in cui il piccolo di 7 anni Giuseppe Dorice perse la vita e la sorella di 8 anni Noemi restò gravemente ferita, l’ergastolo per Tony Essobti Badre, patrigno delle vittime, la Procura di Napoli Nord chiede nell’atto didepositato ieri, che anche ladei due bambini, Valentina Casa, venga condannata per gli stessi reati, per non aver impedito le violenze ai danni dei figli. In primo grado, davanti alla Corte d’Assise di Napoli, la Casa è stata infatti assolta dall’accusa di concorso nell’di Giuseppe e nel tentatodella figlia Noemi, contestata dalla Procura sotto il profilo omissivo, ed è stata invece riconosciuta colpevole, e condannata a sei anni, per il reato di maltrattamenti ...

