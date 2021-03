Bauli in piazza, ad aprile nuova manifestazione del settore spettacolo (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Sabato 17 aprile, in Piazza del Popolo a Roma, si svolgerà la seconda manifestazione nazionale di Bauli In Piazza, il movimento nato con lo schieramento di 500 bauli davanti al Duomo di Milano, che raccoglie tutti coloro che lavorano nel settore eventi, spettacolo, fiere, congressi e musica dal vivo, oggi in ginocchio a causa della peggiore crisi che abbia mai attraversato. La piazza romana ai piedi del Pincio sarà invasa da un esercito di bauli – l’oggetto-simbolo dei lavoratori dietro le quinte – e da migliaia di operatori che manifesteranno nel rispetto delle norme anti covid, come già realizzato a ottobre 2020 a Milano con la nascita di Bauli In Piazza. “Il gioco a rimpiattino dei vari governi e del ministro Franceschini nei confronti della nostra categoria ha la grave responsabilità di portare le persone alla disperazione e quindi alla rabbia- dichiara il direttivo di Bauli in Piazza- il tempo della farsa è finito e anche la nostra pazienza”. GLI OBIETTIVI Leggi su dire (Di mercoledì 17 marzo 2021) ROMA – Sabato 17 aprile, in Piazza del Popolo a Roma, si svolgerà la seconda manifestazione nazionale di Bauli In Piazza, il movimento nato con lo schieramento di 500 bauli davanti al Duomo di Milano, che raccoglie tutti coloro che lavorano nel settore eventi, spettacolo, fiere, congressi e musica dal vivo, oggi in ginocchio a causa della peggiore crisi che abbia mai attraversato. La piazza romana ai piedi del Pincio sarà invasa da un esercito di bauli – l’oggetto-simbolo dei lavoratori dietro le quinte – e da migliaia di operatori che manifesteranno nel rispetto delle norme anti covid, come già realizzato a ottobre 2020 a Milano con la nascita di Bauli In Piazza. “Il gioco a rimpiattino dei vari governi e del ministro Franceschini nei confronti della nostra categoria ha la grave responsabilità di portare le persone alla disperazione e quindi alla rabbia- dichiara il direttivo di Bauli in Piazza- il tempo della farsa è finito e anche la nostra pazienza”. GLI OBIETTIVI

Advertising

blogsicilia : #notizie #sicilia 'Bauli In Piazza' arriva la seconda manifestazione nazionale - - AgCultNews : Spettacolo, il 17 aprile a Roma manifestazione nazionale di Bauli In Piazza - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAULI IN PIAZZA - Il 17 aprile a ROMA la seconda manifestazione nazionale del settore dello spettacolo e degli eventi h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAULI IN PIAZZA - Il 17 aprile a ROMA la seconda manifestazione nazionale del settore dello spettacolo e degli eventi h… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAULI IN PIAZZA - Il 17 aprile a ROMA la seconda manifestazione nazionale del settore dello spettacolo e degli eventi h… -