America’s Cup | Francesco Bruni | “Luna Rossa ha perso con onore Neozelandesi difficili da contenere”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Emirates Team New Zealand-7-3. E’ terminata con questo punteggio la 36ma edizione dell’Cup. I campioni in carica hanno difeso il trofeo, esattamente come accadde 21 anni fa proprio contro gli italiani.non è mai riuscita ad avere la meglio sugli oceanici nelle quattro volte in cui se li è ritrovati di fronte dal 2000 ad oggi: una vera e propria bestia nera. Il Team Prada Pirelli torna però a casa a testa altissima. Il co-timoniereha ammesso la supremazia della barca neozelandese nei confronti di quella tricolore: “E’ stata una giornata chiaramente difficile, siamo partiti molto bene, ma la barca dei Kiwi aveva qualcosa in più che ha reso molto difficile contenerli. Abbiamo cercato di mantenere la regata molto vicina, con ...