Aiuti e bonus per i genitori con figli in Dad: ecco quali sono (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tornano le misure di sostegno dei genitori con i figli a casa, in didattica a distanza, che erano scadute il 31 dicembre. Sono stati stanziati 290 milioni di euro per tre misure principalmente: congedi straordinari, bonus baby sitter e diritto allo smart working. Sono nel decreto legge varato dal governo il 12 marzo. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tornano le misure di sostegno dei genitori con i figli a casa, in didattica a distanza, che erano scadute il 31 dicembre. Sono stati stanziati 290 milioni di euro per tre misure principalmente: congedi straordinari, bonus baby sitter e diritto allo smart working. Sono nel decreto legge varato dal governo il 12 marzo.

Advertising

ItaliaViva : Bisogna dare aiuti immediati alle famiglie che in questo momento si trovano in ulteriori difficoltà. Per questo abb… - arbiter46664 : RT @ItaliaViva: Bisogna dare aiuti immediati alle famiglie che in questo momento si trovano in ulteriori difficoltà. Per questo abbiamo rip… - Nmarru : @streetloveitaly @LaVolage @schiva_questa @IncBeelzebub Appunto.. Il comune di Anversa ti paga un bonus per avere… - roxbax : RT @LiaCapizzi: A Valentina Vezzali il mondo dello Sport chiede sin da subito di far arrivare nuovi fondi: bonus per collaboratori, aiuti e… - alessdm57 : RT @ItaliaViva: Bisogna dare aiuti immediati alle famiglie che in questo momento si trovano in ulteriori difficoltà. Per questo abbiamo rip… -