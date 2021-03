Vaccini, le somministrazioni ritardate in questi giorni per me andrebbero effettuate di notte (Di martedì 16 marzo 2021) Solo la notte ci salverà. Questo stop nella somministrazione del vaccino AstraZeneca si può superare solo in un modo: appena ricevuto il via libera dall’Ema, le somministrazioni ritardate in questi giorni andrebbero effettuate di notte, in aggiunta a quelle già programmate. Un turno in più per correre e giungere in fretta ai risultati già previsti dal Generale Francesco Paolo Figliuolo e che ci hanno entusiasmato la scorsa domenica. Stiamo parlando di una scelta che qualunque manager a capo di una azienda eserciterebbe se dovesse consegnare un ordine e lottare con il tempo e gli impegni contrattuali. Fare il turno di notte per superare l’impatto che le variabili, sempre presenti, possono produrre, è un dovere previsto in ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Solo laci salverà. Questo stop nella somministrazione del vaccino AstraZeneca si può superare solo in un modo: appena ricevuto il via libera dall’Ema, leindi, in aggiunta a quelle già programmate. Un turno in più per correre e giungere in fretta ai risultati già previsti dal Generale Francesco Paolo Figliuolo e che ci hanno entusiasmato la scorsa domenica. Stiamo parlando di una scelta che qualunque manager a capo di una azienda eserciterebbe se dovesse consegnare un ordine e lottare con il tempo e gli impegni contrattuali. Fare il turno diper superare l’impatto che le variabili, sempre presenti, possono produrre, è un dovere previsto in ogni ...

