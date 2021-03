Vaccini | il panico è esagerato Ma ora l’Europa brancola nel buio

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Un lockdown infinito, iniziato un anno fa. Conche ora suinel. Se prendiamo in considerazione i primi casi di Covid-19 risalenti a fine febbraio, da tredici mesi siamo immersi in quest’oceano di dubbi, paure e costrizioni senza che i nostri piedi riescano a sfiorare il fondo marino, facendoci riprendere il controllo di noi stessi. Il salvagente, prima della scoperta di qualsiasi vaccino, avrebbe dovuto essere una gestione organica e razionale dell’emergenza pandemica. Con ciò non intendiamo che il problema avrebbe dovuto essere sminuito o raccontato in maniera distorta, ma certamente un governo capace e consapevole avrebbe dovuto ponderare gli interessi in gioco e valutare la pesantezza di un meccanismo di restrizioni. Il brulicare della vita è stato messo al centro ...

Advertising

fattoquotidiano : La caporetto dell’Europa sui vaccini: prima il papocchio sui contratti d’acquisto, ora trasforma la prudenza in pan… - Massimi8900 : RT @fdragoni: Crei il panico sul #covid Crei il panico su #AstraZeneca Imponi il #lockdown @Capezzone fa una diagnosi straordinariamente… - RobertoTascione : RT @lameduck1960: Sospesi i vaccini sperimentali. Panico tra le cavie. - LeonardoCaciopp : RT @paolobeffa: Chissà da dove viene il panico sui vaccini... - FrankTaricone : RT @fattoquotidiano: La caporetto dell’Europa sui vaccini: prima il papocchio sui contratti d’acquisto, ora trasforma la prudenza in panico… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini panico

EuropaToday

...- che ieri hanno sospeso in via precauzionale la somministrazione del più europeo tra iin ...possa fare per se stesso un paese come l'Italia per provare a non alimentare la spirale del. ...... "Il comitato consultivo dell'Oms per la sicurezza deiha riesaminato i dati disponibili, ... E ha sottolineato: "Non vogliamo che la gente vada nele, per ora, raccomandiamo ai Paesi di ...Ma l’Europa fa finta di non saperlo e intanto incolpa i vaccini. Così, per precauzione, ci regala il panico. Il Fatto di Domani - Ogni sera il punto della giornata con le notizie più importanti ...Occhio al vaccino, evviva il vaccino Come si è passati da miseria e disperazione a resilienza e comicità? Facile, dopo i canonici due giorni di allarmi, panico, con picchi quasi di negazionismo no vax ...