Usa alla campagna d' Asia | una rete contro la Cina

Di fronte alle "azioni aggressive" della Cina nella regione dell'Indo-Pacifico, gli Stati Uniti di Joe Biden continuano a tessere la rete delle alleanze in Asia, insistendo sul multilateralismo come chiave per indebolire l'influenza di Pechino. Dopo il vertice del Quadrilateral Security Dialogue (Quad) con Australia, Giappone e India, oggi la diplomazia statunitense si concentra sul Giappone, con la visita del segretario di Stato Antony Blinken e del segretario alla Difesa Lloyd Austin a Tokyo, tappa a cui seguirà la Corea del Sud. Dopodiché Lloyd si recherà in India, mentre Blinken volerà in Alaska dove giovedì incontrerà, assieme al consigliere per la Sicurezza nazionale Jake Sullivan, due pesi massimi del governo cinese: Yang Jiechi, membro del Politburo e capo della diplomazia del Pcc, e Wang Yi, consigliere di ...

Indici USA misti. Nuovo massimo per l'S&P500 Alla stessa ora l'S&P500 guadagnava lo 0,15% a 3.975 punti, poco sotto al nuovo massimo storico di 3.978 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+0,58% a 13.538 punti). Avvio di giornata ...

Usa, al senato conferma per Deb Haaland, prima ministra nativa americana la Repubblica USA, vendite al dettaglio febbraio calano più delle attese per ondata di gelo (Teleborsa) - Le vendite al dettaglio sono calate più delle attese a febbraio negli Stati Uniti. Nel secondo mese del 2021, si è registrata infatti una flessione mensile del 3% a 561,7 miliardi di ...

USA, a febbraio prezzi import +1,3% prezzi export +1,6% (Teleborsa) - Rallentano i prezzi import-export USA nel mese di febbraio. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano, i prezzi import hanno segnato un +1,3% su mese dal +1,4% di ...

