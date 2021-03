Uomini e donne, ‘Scacco al re’: le dame tornano in passerella (Di martedì 16 marzo 2021) Il secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne, andato in onda oggi 16 marzo, si è aperto con la sfilata tutta al femminile dal tema ‘Scacco al Re: sedotto e conquistato‘. Una sfida a colpi di sensualità per le dame Over. Vediamo come è andata. Gemma fa il verso a Charlize Theron Si parte con Gemma che fa il verso a Charlize Theron nella pubblicità J’adore, uscendo da una vasca piena di palline dorate. Tina non si frena e la attacca. Voti alti da tutti, compreso Gianni che le ha dato 10. “Se vuoi essere il mio re dovrai lasciarmi brillare per come sono” La prima a inaugurare la sfilata di oggi è Gemma Che ne pensate del suo outfit? #Uominiedonne pic.twitter.com/XyAbZAgigC — Uomini e donne (@Uominiedonne) ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 16 marzo 2021) Il secondo appuntamento settimanale di, andato in onda oggi 16 marzo, si è aperto con la sfilata tutta al femminile dal temaal Re: sedotto e conquistato‘. Una sfida a colpi di sensualità per leOver. Vediamo come è andata. Gemma fa il verso a Charlize Theron Si parte con Gemma che fa il verso a Charlize Theron nella pubblicità J’adore, uscendo da una vasca piena di palline dorate. Tina non si frena e la attacca. Voti alti da tutti, compreso Gianni che le ha dato 10. “Se vuoi essere il mio re dovrai lasciarmi brillare per come sono” La prima a inaugurare la sfilata di oggi è Gemma Che ne pensate del suo outfit? #pic.twitter.com/XyAbZAgigC —(@) ...

