The Gray Man: iniziate le riprese del film dei fratelli Russo con Ryan Gosling e Chris Evans (Di martedì 16 marzo 2021) I fratelli Russo hanno annunciato l'inizio delle riprese di The Gray Man, film Netflix che avrà come star gli attori Ryan Gosling e Chris Evans. Le riprese di The Gray Man sono ufficialmente iniziate, come confermato dai fratelli Russo con un post condiviso su Twitter. Lo scatto mostra il ciak che svela come il cast e la troupe fossero al lavoro sulla scena numero 49. Il film The Gray Man avrà come protagonisti Ryan Gosling e Chris Evans. Tra gli interpreti ci saranno anche Rege-Jean Page, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Jessica ... Leggi su movieplayer (Di martedì 16 marzo 2021) Ihanno annunciato l'inizio delledi TheMan,Netflix che avrà come star gli attori. Ledi TheMan sono ufficialmente, come confermato daicon un post condiviso su Twitter. Lo scatto mostra il ciak che svela come il cast e la troupe fossero al lavoro sulla scena numero 49. IlTheMan avrà come protagonisti. Tra gli interpreti ci saranno anche Rege-Jean Page, Alfre Woodard, Billy Bob Thornton, Ana de Armas, Jessica ...

