Scuola, nell’ultima settimana 167 positivi e 111 classi messe in quarantena (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 111 le classi messe in quarantena nella settimana dall’8 al 14 marzo: lo comunica l’Ats Bergamo nel consueto aggiornamento relativo al mondo della Scuola. La decisione è arrivata dopo la scoperta di 167 positivi, tra studenti e personale scolastico, emersi dall’analisi di 3.103 tamponi. Dati che, ovviamente, sono da considerare alla luce dell’inserimento della Lombardia in fascia arancione rafforzato da venerdì 5 marzo che ha disposto la sospensione su tutto il territorio regionale della didattica in presenza per tutte le classi delle scuole dell’infanzia, elementari, medie, secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, istituti tecnici superiori, percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Potevano ... Leggi su bergamonews (Di martedì 16 marzo 2021) Sono 111 leinnelladall’8 al 14 marzo: lo comunica l’Ats Bergamo nel consueto aggiornamento relativo al mondo della. La decisione è arrivata dopo la scoperta di 167, tra studenti e personale scolastico, emersi dall’analisi di 3.103 tamponi. Dati che, ovviamente, sono da considerare alla luce dell’inserimento della Lombardia in fascia arancione rafforzato da venerdì 5 marzo che ha disposto la sospensione su tutto il territorio regionale della didattica in presenza per tutte ledelle scuole dell’infanzia, elementari, medie, secondarie di secondo grado, istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado, istituti tecnici superiori, percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. Potevano ...

