Roma: fonti Pd, 'ancora nulla di deciso, Letta appena insediato' (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "nulla di deciso" ancora sulle candidature per il sindaco di Roma perchè "il segretario si è appena insediato e non ha avuto ancora modo di applicarsi al 'dossier' amministrative". E' quanto si apprende da fonti del Nazareno. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021), 16 mar (Adnkronos) - "disulle candidature per il sindaco diperchè "il segretario si èe non ha avutomodo di applicarsi al 'dossier' amministrative". E' quanto si apprende dadel Nazareno.

Advertising

Agenzia_Ansa : Roberto Gualtieri è disponibile a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Partito De… - TgLa7 : Roma: fonti Nazareno, su candidato nulla e' deciso - rtl1025 : ?? A quanto si apprende da fonti ospedaliere, domani il Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella si vaccinerà… - Paolo18030138 : RT @lucianoghelfi: ++Fonti del Nazareno: sulla candidatura a sindaco di #Roma nulla è deciso, perchè #Letta 'non ha ancora avuto modo di ap… - NosapaiD : RT @lucianoghelfi: ++Fonti del Nazareno: sulla candidatura a sindaco di #Roma nulla è deciso, perchè #Letta 'non ha ancora avuto modo di ap… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fonti Equity crowdfunding, lo stato dell'arte passa per la cultura finanziaria Lo svolgimento di una tesi di laurea magistrale della Sapienza università di Roma ha offerto la ... L'accesso a ulteriori fonti di finanziamento in fasi successive ha, invece, motivato il 60% delle ...

Gualtieri pronto a candidarsi sindaco di Roma per il Pd L'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha confermato al Pd la sua disponibilità a correre come sindaco di Roma. A quanto apprende Askanews da fonti del Pd romano, si è ora in attesa della parola finale del nuovo segretario del Pd Enrico Letta, che dovrebbe arrivare a breve. Intanto il leader di Azione, ...

Roma: fonti Nazareno, su candidato nulla è deciso - Ultima Ora Agenzia ANSA Terzo Valico, anche AD Webuild rinviato a giudizio in inchiesta su gare - fonte ROMA (Reuters) - Il gup di Genova ha rinviato a giudizio oltre 30 persone, tra cui l'AD di Webuild Pietro Salini, nell'ambito di un'inchiesta per presunte gare truccate nella realizzazione del Terzo ...

Roma: fonti Pd, 'ancora nulla di deciso, Letta appena insediato' Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Nulla di deciso" ancora sulle candidature per il sindaco di Roma perchè "il segretario si è appena insediato e non ha avuto ancora modo di applicarsi al 'dossier' ...

Lo svolgimento di una tesi di laurea magistrale della Sapienza università diha offerto la ... L'accesso a ulterioridi finanziamento in fasi successive ha, invece, motivato il 60% delle ...L'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha confermato al Pd la sua disponibilità a correre come sindaco di. A quanto apprende Askanews dadel Pd romano, si è ora in attesa della parola finale del nuovo segretario del Pd Enrico Letta, che dovrebbe arrivare a breve. Intanto il leader di Azione, ...ROMA (Reuters) - Il gup di Genova ha rinviato a giudizio oltre 30 persone, tra cui l'AD di Webuild Pietro Salini, nell'ambito di un'inchiesta per presunte gare truccate nella realizzazione del Terzo ...Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Nulla di deciso" ancora sulle candidature per il sindaco di Roma perchè "il segretario si è appena insediato e non ha avuto ancora modo di applicarsi al 'dossier' ...