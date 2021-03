Ponte Morandi | controlli fatti di notte per non interrompere il traffico | ' Ma non si vedeva nulla'

Advertising

fattoquotidiano : Ponte Morandi, “falsificazioni degli ex vertici di Autostrade anche nelle lettere al ministero dei Trasporti e sul… - Corriere : Ponte Morandi, l’ex dirigente di Autostrade intercettato: «A fare le ispezioni ci mandavano i ciechi» - Corriere : Ponte Morandi, l’ex dirigente di Autostrade intercettato: «A fare le ispezioni ci manda... - MaurizioFuochi : RT @Corriere: Ponte Morandi, l’ex dirigente di Autostrade intercettato: «A fare le ispezioni ci mandavano i ciechi» - GigiEinaudi : Facevano le ispezioni sul ponte Morandi di notte con le lampade @aspide_l @MarcoPonti10 Serve una punizione giusta -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Morandi

IMMAGINI ESCLUSIVE: i tecnici della società incaricata da Aspi costretti ad effettuare con grandi difficoltà le ispezioni. In un video del 2015 la prova che già erano presenti usure sullo strallo ...... "Allo studio ipotesi di ricollocare gli abitanti" I cittadini che vivono sotto al viadotto Bisagno potrebbero ottenere una ricollocazione come avvenuto per i residenti sotto al. E' ...“Il ponte delle Ratelle, la passerella pedonale sul Polcevera che collega via Perlasca a via 30 giugno, d’ora in poi sarà dedicato alle vittime innocenti del drammatico crollo del Ponte Morandi. Propr ...ma anche alla vicenda del Ponte Morandi. La decisione di Sabrina non ha avuto conseguenze in Borsa, visto che il titolo Atlantia è rimasto stabile a 16,1 euro. Costituisce comunque la conferma dei ...