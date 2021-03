"Per il 71% non è sicuro né efficace". Un sondaggio stronca AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Alessandro Ferro Gradimento di AstraZeneca ai minimi storici. Tra i "preferiti" c'è Pfizer/BioNtech seguito da Moderna. Al terzo posto Johnson&Johnson Gli italiani non ne vogliono più sapere di AstraZeneca: all'indomani dello stop cautelativo deciso dall'Aifa che si pronuncerà giovedì sulla sicurezza del siero italo-inglese, la fiducia degli italiani nei confronti di questo vaccino è calata al minimo storico. "Solo il 29,2% si fida di AstraZeneca" Secondo il sondaggio condotto da Affaritaliani.it, ben il 70,8% ritiene che AstraZeneca non sia né sicuro e nemmeno efficace. La ricerca è stata condotta da Roberto Baldassarri, Direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma. Soltanto il 29,2% del campione interpellato si fida ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Alessandro Ferro Gradimento diai minimi storici. Tra i "preferiti" c'è Pfizer/BioNtech seguito da Moderna. Al terzo posto Johnson&Johnson Gli italiani non ne vogliono più sapere di: all'indomani dello stop cautelativo deciso dall'Aifa che si pronuncerà giovedì sulla sicurezza del siero italo-inglese, la fiducia degli italiani nei confronti di questo vaccino è calata al minimo storico. "Solo il 29,2% si fida di" Secondo ilcondotto da Affaritaliani.it, ben il 70,8% ritiene chenon sia née nemmeno. La ricerca è stata condotta da Roberto Baldassarri, Direttore generale di Lab2101 e professore all'università La Spienza di Roma. Soltanto il 29,2% del campione interpellato si fida ...

Quale vaccino preferiscono gli italiani C'è da dire, quindi, che non è scesa la fiducia nei sieri anti-Covid ma il capro espiatorio è soltanto AstraZeneca: effettivamente, il gradimento per il vaccino ...

