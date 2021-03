Pensioni in anticipo anche ad aprile: il calendario completo (Di martedì 16 marzo 2021) anche per l'erogazione del prossimo mese i pensionati che ricevono l'accredito presso gli uffici postali riceveranno l'assegno in anticipo, seguendo l'ordine alfabetico: si parte venerdì 26 marzo Leggi su today (Di martedì 16 marzo 2021)per l'erogazione del prossimo mese i pensionati che ricevono l'accredito presso gli uffici postali riceveranno l'assegno in, seguendo l'ordine alfabetico: si parte venerdì 26 marzo

Advertising

Today_it : Pensioni in anticipo anche ad aprile: il calendario completo - Dorayak56884206 : @RobertoTerenzi1 @ZombieBuster5 @initlabor @mignoloeprof Sì secondo me hanno fatto questa scelta nn tanto per aiuta… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #APEsocial L’Ape social 2021 è un anticipo pensionistico sociale prorogato in Legge di… - AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni aprile 2021 in anticipo anche per il mese di aprile 2021, l’INPS… - caafcgil_ER : RT @LeggiOggi_it: Anche le #pensioni di aprile saranno pagate in anticipo Ecco quando e le modalità ? -