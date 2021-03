Pd | Bersani | ' rientrerei domattina se risolvesse tutto | ma ci vuole una cosa nuova'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar (Adnkronos) - "Se Letta mi chiede di rientrare nel Pd, gli dico che il problema è il campo politico e che non si risolvenel Pd". Lo ha detto Pier Luigia Otto e mezzo. "Io sono pronto a dare una mano ad organizzare una sinistra plurale da mettere a confronto con i 5 Stelle per creare un campo progressista. Se la soluzione fossi che io rientrassi nel Pd, lo fareima ciuna, un nuovo progetto per l'Italia che coinvolga le forze del Paese", ha spiegato. "Potenzialmente il centrosinistra non è minoranza nel paese ma con l'offerta politica attuale, lo è", ha sottolineato