Nel Lazio sono 44.294 gli attualmente positivi, di cui 294 in terapia intensiva (Di martedì 16 marzo 2021) Roma – sono 44.294 i casi positivi al Covid-19 nel Lazio. Di questi, 41.601 sono in isolamento domiciliare, 2.399 sono ricoverati non in terapia intensiva, 294 sono ricoverati in terapia intensiva (+1 rispetto a ieri), 6.235 sono deceduti e 208.300 sono guariti. Lo fa sapere l'assessorato alla Sanita' e all'Integrazione Socio Sanitaria della Regione Lazio.

