Napoli. Tina cambia look ma ai fan non sfugge un dettaglio: “I parrucchieri non sono chiusi?” (Di martedì 16 marzo 2021) Napoli. Ha sollevato non poche polemiche il post di Tina Colombo che mostra il suo nuovo look. Non tanto per la scelta del nuovo taglio di capelli – un carrè pari, con tanto di tag della parruccheria – quanto il fatto che sia riuscita ad andare dal parrucchiere nonostante la Campania sia in zona rossa. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 16 marzo 2021). Ha sollevato non poche polemiche il post diColombo che mostra il suo nuovo. Non tanto per la scelta del nuovo taglio di capelli – un carrè pari, con tanto di tag della parruccheria – quanto il fatto che sia riuscita ad andare dal parrucchiere nonostante la Campania sia in zona rossa. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

