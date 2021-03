Milan, Pioli ha finalmente due buone notizie (Di martedì 16 marzo 2021) buone notizie per quel che riguarda gli infortuni del Milan in vista delle prossime sfide decisive di Europa League e campionato. Bennacer è pronto a ritornare a disposizione di Pioli. Semaforo (quasi) verde anche per Ibrahimovic Sorride Pioli in merito alle ultime notizie sugli infortuni in casa Milan. Il tecnico rossonero potrà contare sul recupero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 marzo 2021)per quel che riguarda gli infortuni delin vista delle prossime sfide decisive di Europa League e campionato. Bennacer è pronto a ritornare a disposizione di. Semaforo (quasi) verde anche per Ibrahimovic Sorridein merito alle ultimesugli infortuni in casa. Il tecnico rossonero potrà contare sul recupero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte ledella Serie A.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC SVOLGE L'ALLENAMENTO CON IL GRUPPO Torna a disposizione di Pioli per il Manchester… - acmilan : ??? LIVE su AC Milan Official App la conferenza di Mister Pioli e @fikayotomori_ alla vigilia di #MUFCACM ??… - capuanogio : Bel #Milan, davvero. Mille assenze, zero lamentele e va a giocarsela. Certo, anche al #ManUtd mancavano giocatori i… - battito_inter : Con il Napoli è mancata l'assenza di una punta di peso nel Milan. L'infortunio di Rigore è stata una bella botta per Pioli. - KunGrax : RT @FraNasato: Secondo Sky Sport oggi Ibrahimovic si è allenato con il resto dei compagni ed è a disposizione di Pioli per la gara di ritor… -