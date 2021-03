Maurizio Casagrande chi è | carriera e curiosità dell’attore

Leggi su ck12

(Di martedì 16 marzo 2021) Chi è, ecco tutto quello che c’è da sapere sull’attore napoletano Getty Imagesè un attore, regista e sceneggiatore italiano nato a Napoli il 4 novembre 1961. E’ il figliodi teatro Antonioe da giovane ha fatto parte di una band rock, I Tetra Neon. Successivamente il gruppo si sciolse edecise di continuare gli studi musicali al Conservatorio San Pietro Mariella a Majella dove si specializza nel canto e nell’utilizzo del pianoforte e del contrabbasso. Il suo esordio in Teatro, come attore, avviene per un aneddoto fortuito:era di passaggio nei pressi del Teatro Cilea e alle prove di uno spettacolo mancava un attore, fu così scritturato dalla compagnia di ...