Mascherine e protezione: meglio a doppio strato (Di martedì 16 marzo 2021) In due documenti un team di ricerca ha utilizzato modelli per descrivere i modi in cui le goccioline e gli aerosol creati da una tosse o uno starnuto possono viaggiare e persistere nell’aria. Questi meccanismi sono stati poi incorporati per sviluppare un modello di diffusione della malattia, il primo ad essere sviluppato dalla fisica del flusso della trasmissione. Nell’ultimo documento, i ricercatori hanno utilizzato un dispositivo noto come erogatore di gocce per sparare goccioline di liquido su un pezzo di materiale da Mascherine a uno, due e tre strati. Il liquido utilizzato dalla squadra non era una vera saliva, ma piuttosto un facsimile fatto di acqua, sale e varie proteine. Il materiale della maschera era un normale tessuto con una dimensione media dei pori di 30 micrometri, circa la larghezza di un capello umano. Sono state utilizzate telecamere ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 16 marzo 2021) In due documenti un team di ricerca ha utilizzato modelli per descrivere i modi in cui le goccioline e gli aerosol creati da una tosse o uno starnuto possono viaggiare e persistere nell’aria. Questi meccanismi sono stati poi incorporati per sviluppare un modello di diffusione della malattia, il primo ad essere sviluppato dalla fisica del flusso della trasmissione. Nell’ultimo documento, i ricercatori hanno utilizzato un dispositivo noto come erogatore di gocce per sparare goccioline di liquido su un pezzo di materiale daa uno, due e tre strati. Il liquido utilizzato dalla squadra non era una vera saliva, ma piuttosto un facsimile fatto di acqua, sale e varie proteine. Il materiale della maschera era un normale tessuto con una dimensione media dei pori di 30 micrometri, circa la larghezza di un capello umano. Sono state utilizzate telecamere ...

smartmikeoffert : CRAZYCHIC - Mascherine FFP2 Certificata CE EN149 - Maschera di Protezione Antiparticolato ?? MINIMO STORICO! ? 7,9… - QuotidianPost : Mascherine e protezione: meglio a doppio strato - ProfetAndrea : @EugenioGiani Troppi casi , e .............aspettando di vaccinarci in tranquillità, dovremmo almeno avere mezzi d… - MassiMessi78 : RT @Linkiesta: Ogni mese usiamo 129 miliardi di dispositivi di protezione per il viso. Solo nel 2020 1,56 miliardi sono finite in mare. S… - Riccardo_Lig : RT @Linkiesta: Ogni mese usiamo 129 miliardi di dispositivi di protezione per il viso. Solo nel 2020 1,56 miliardi sono finite in mare. S… -