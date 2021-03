L' autodifesa di Lombardo | ' Ho sempre combattuto i boss mafiosi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 16 marzo 2021) Catania, 16 mar. (Adnkronos) - (dall'inviata Elvira Terranova) - "Questa vicenda ha totalmente stravolto la mia esistenza...". La voce diventa quasi stridula quando l'ex Presidente della Regione siciliana, Raffaelepronuncia queste parole, per concludere le dichiarazioni spontanee fiume nel processo d'appello che lo vede imputato per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio aggravato. L'ex Governatore, seduto in aula accanto al suo legale, l'avvocato Maria Licata, per quasi due ore parla, a volte alza il tono della voce, poi l'abbassa, fino a chiedere alla Presidente della Corte d'Appello: "Chiedo, Signori della Corte, che la verità venga finalmente ristabilita. E' la verità che conta, non il potere politico che pesameno e che non interessa certo me, non il prestigio o l'orgoglio, non gli umori della cosiddetta ...