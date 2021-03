Kahn prossimo ceo Bayern | «Serve un FPF più rigoroso»

(Di martedì 16 marzo 2021) L’emergenza Coronavirus, il Fair Play Finanziario e la regola del 50+1. Sono soltanto alcuni degli argomenti toccati da Oliverin una lunga intervista concessa al settimanale tedesco Kicker. Il futuro ceo delMonaco (in carica a partire dal 1° gennaio 2022) ha esordito parlando dell’impatto dell’emergenza Coronavirus sul mondo del calcio: «Questa stagione L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Kahn prossimo

Dal 1° gennaio 2020 è stato cooptato nel consiglio d'amministrazione e dal 1° gennaio dell'anno, dopo che Karl - Heinz Rummenigge sarà andato in scadenza,sarà nominato CEO del club ...I vicitori verranno svelati durante un acerimonia virtuale il16 aprile. Outstanding ... Polly McKinnon, Helen Luttrell Foley Editor: Mike Marino Foley Artists: Dominiquie Decaudain, Pam...ma nella prossima vedremo i segni della crisi portata dall’emergenza Coronavirus». Secondo Kahn, nonostante la presenza fissa del Bayern Monaco nelle fasi finali della UEFA Champions League, anche il ...Oliver Kahn, ex portiere del Bayern Monaco, ed attuale dirigente del club bavarese, si sofferma, intervistato da "Kicker", sul mancato accordo per il rinnovo con David ...