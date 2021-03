Ibrahimovic ha scelto il suo futuro

(Di martedì 16 marzo 2021) Zlatanha deciso cosa fare da grande. L’attaccante svedese è ad un passo dalla firma sul nuovo contratto: continuerà ad essere un calciatore del Milan. E’ il protagonista del giorno Zlatan Ibrahmovic. La notizia del suo ritorno in Nazionale svedese non è stata presa di buon grado dai tifosi del Milan. Dopo cinque anni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ho sentito quattro pezzi, questo che ha portato al Festival lo trovo bellissimo, l'hosubito. Un milione di euro in meno rispetto allo scorso anno.' Zlatane Achille Lauro hanno ...... Ibra e Ronaldo nel calcio e Raikkonen in Formula 1 ' Quando vedogiocare, neanche mi ... ma essendoci la possibilità di andare hodi evitare questo impegno televisivo. Ma non avevo ...Ci sarà ancora il Milan nel futuro di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese ha voglia di giocare ancora. Pronto il rinnovo ...Ibra lo ha pubblicato dopo l'ufficialità della sua convocazione nella Svezia. Roma, 16 marzo 2021 - Zlatan Ibrahimovic torna nella nazionale svedese dopo 5 anni, e lo annuncia a modo suo sui social: ' ...